Per anni Tesla è stata la dominatrice assoluta di tutte le classifiche riguardanti le auto elettriche, che si parlasse di accelerazione, tempi di ricarica, autonomia, poco importava, l’unica regina era sempre lei; oggi la situazione sta lentamente cambiando e altre aziende stanno dimostrando di aver imparato la lezione, raggiungendo risultati molto interessanti come ad esempio quello della velocità di ricarica – la cui classifica vede la Lucid Air GT come la nuova regina, in grado di caricare 208 miglia (334 km) di autonomia in 20 minuti attaccata alla colonnina.

Questo importante risultato è stato possibile grazie all’architettura a 800 volt del pacco batterie della Air, da ben 112 kWh e in grado di offrire fino a 830 km di autonomia in base al ciclo di omologazione EPA.

Bisogna però fare un po’ di precisazioni: è vero che la Lucid Air GT è risultata l’auto più veloce nella ricarica, ma è anche vero che si tratta di un’auto da circa 160.000 €, mentre la seconda classificata, la Tesla Model S, in Italia parte da 108.490 €, comunque una cifra da capogiro ma i 50.000 € di differenza non sono certo giustificati dai 24 km ricaricati in più nel corso del test durato 20 minuti.

Al terzo posto si fa ancora meglio, perché troviamo la bellissima KIA EV6 in versione Long Range con trazione posteriore: la proposta coreana è stata in grado di caricare 191 miglia (307 km) in 20 minuti, solo 2 miglia in meno rispetto alla Model S pur avendo un prezzo di partenza di 49.500 €, meno della metà rispetto a una Model S. Incredibilmente, nel test dei 10 minuti di carica la EV6 ha battuto persino la Lucid Air GT, caricando 127 miglia contro i 124 della Lucid e i 123 della Tesla.

Tra i modelli testati troviamo anche le due elettriche di Ford, la Mustang Mach-E e l’F-150 Lightning, la Polestar 2 in versione Long Range, una Porsche Taycan GTS, il Rivian R1T, la Volkswagen ID.4 Pro e un paio di BMW, iX xDrive 50 e i4 eDrive 40.