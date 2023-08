Tesla ha confermato che le sue nuove Model S e Model X “Standard Range” hanno la stessa batteria (battery pack) della versione Long Range, ma la loro capacità è bloccata dal software.

Non è senz’altro una sorpresa, anzi è una cosa che in buona parte ci si poteva aspettare, visto che l’azienda aveva già fatto la stessa cosa in passato. E da un punto di vista industriale ha molto senso: invece che sviluppare e produrre diversi battery pack, è più efficiente e conveniente farne uno solo e poi gestire via software eventuali differenze.

Ciò però significa anche che il prezzo diverso non dipende da una batteria effettivamente più piccola o meno prestante, ma solo da una scelta commerciale gestita via software.

In teoria, Tesla potrebbe benissimo offrire lo sblocco come extra venduto a parte, tanto basterebbe due tap sull’applicazione e il pagamento. Su questo punto, comunque, non ci sono informazioni ufficiali quindi dobbiamo limitarci alle nostre speculazioni.

La nuova Model S Standard Range ha un’autonomia di 514 Km, circa il 20% in meno rispetto ai 634 Km della Long Range. La differenza di prezzo tra le due varianti – che per gli altri aspetti sono identici – è di circa 10mila dollari, che dovrebbero tradursi in circa 10mila euro quando la Standard Range sarà disponibile in Italia.