Tesla sta sviluppando una nuova piattaforma. Il marchio di Elon Musk conferma le indiscrezioni che circolano da qualche tempo, rivelando che una nuova piattaforma è in fase di progettazione e sviluppo, e che dovrebbe essere presentata in un futuro non troppo lontano. Per avere qualche dettaglio in più, sembra si dovrà aspettare l’evento Investor Day, che avrà luogo il 1° marzo 2023.

È esattamente questo che ha confermato l’Azienda col seguente comunicato: “La nostra piattaforma di veicoli di nuova generazione è in fase di sviluppo, con ulteriori dettagli da condividere durante l’Investor Day.”



Quello che sappiamo fin’ora è ben poco. Nonostante il successo di vendite dei modelli attuali, pare che Tesla voglia proporre anche veicoli di dimensioni più contenute rispetto le Model 3/Model Y e la piattaforma potrebbe essere progettata proprio con questo scopo. Inoltre uno degli obiettivi potrebbe esser quello di rendere il veicolo molto più economico (si vocifera che i costi potrebbero essere dimezzati rispetto ai modelli attualmente in listino). Dietro a questa strategia c’è anche una valida idea di profitto: secondo il CEO di Tesla, il volume di vendita dei veicoli basati sulla nuova piattaforma, potrebbe essere superiore rispetto a quello prodotto da tutti gli altri veicoli messi insieme; questo perché pur costando meno, amplierebbe di molto il bacino di potenziali clienti.

Seguendo tali dichiarazioni si può ipotizzare che il nuovo modello possa essere una compatta entry-level, dal costo indicativo di $25.000.

Per riuscire a produrre un veicolo da commercializzare entro questa fascia di prezzo, in casa Tesla dovranno ingegnarsi non poco, nel sviluppare nuove tecnologie e ridurre al minimo il numero dei componenti, soprattutto se si tiene conto che l’obiettivo è quello di produrre oltre un milioni di unità all’anno.

Non ci resta che attendere e sperare che altre aziende possano seguire questa strada e rendere i veicoli elettrici meno costosi e più accessibili e tutte le fasce di utenza.