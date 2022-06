La fame di espansione di Elon Musk sembra ormai senza freni, dopo aver annunciato di voler espandere la sua fabbrica a Shanghai, Tesla ha presentato un’instanza per aumentare le dimensioni della Gigafactory di Berlino. La casa automobilistica gestisce attualmente un sito di 300 ettari in Germania che comprende una fabbrica di automobili e un impianto di batterie ancora in costruzione. La revisione del piano, prevede un aumento della superficie di 100 ettari, 10mila metri quadri, che verranno destinati alla creazione di una stazione merci, aree logistiche e parcheggi aggiuntivi. Il comitato del comune di Gruenheide ne discuterà il prossimo 2 giugno e potrebbe decidere se approvare i piani già dal 23 giugno, riferisce Auto News .

La fabbrica tedesca di Tesla ha la capacità di costruire 500.000 veicoli all’anno e 50 GWh di batterie, rendendolo il più grande sito di veicoli elettrici della Germania. Non è chiaro quando Tesla aumenterà la produzione per raggiungere la capacità produttiva prefissata, ma all’apertura della fabbrica a marzo ha assunto solo 3.500 dipendenti dei 12.000 inizialmente immaginati. Sebbene la strada sembra ormai chiara e spianata, raggiungere questo obiettivo per Tesla non è stato affatto facile; la fabbrica, infatti, ha subito numerosi stop con alcuni anche di natura piuttosto bizzarra. Al momento, all’interno del sito, la produzione è dedicata interamente al nuovo SUV Model Y, che abbiamo avuto la possibilità di provare di recente nella declinazione Performance.

Tesla Model Y è il modello della casa americana più richiesto e i tempi di consegna superano oggi abbondantemente i due trimestri; la versione prodotta e assemblata in Germania, inoltre, è ad oggi una delle più avanzate e perfette, con un qualità di assemblaggi superiore rispetto a quanto rilevato con gli altri siti.