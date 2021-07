Tesla copia Hummer EV: in arrivo la modalità granchio

Tesla Cybertruck è certamente il pickup elettrico più discusso della storia, complice il suo design futuristico e controverso e per le specifiche tecniche. Per chi ancora non lo sapesse, il pickup ideato da Musk arriverà entro la fine dell’anno in tre differenti allestimenti: Single, Dual e Tri Motor. A differenziare le tre versioni non saranno solamente il numero di unità elettriche presenti e la loro potenza complessiva, ma anche le batterie e l’autonomia: il modello base dovrebbe percorrere almeno 400 km con una ricarica, che saliranno a 480 per la variante Dual Motor e a 800 km per la top di gamma Tri Motor.

Sebbene sia ormai vicino al debutto ufficiale, la scena di Cybertruck è stata però oscurata dall’Hummer EV di GMC, complice la presenza di alcune peculiarità che lo hanno reso più che esclusivo. Un esempio? La “Crab Mode”, una modalità di guida che permette di sfruttare le ruote posteriori sterzanti per muoversi in diagonale; una vera chicca per un pachiderma su ruote da oltre 5 metri e mezzo.

Come se non bastasse, anche Rivian con R1T ha mostrato in più occasioni una modalità capace di far ruotare di 360 gradi il pickup su se stesso, senza quindi compiere alcuna manovra. Forse proprio a causa di questi due “sorpassi tecnologici” Musk ha deciso di introdurre la Crab Mode anche sul proprio Cybertruck.

La conferma giunge direttamente da Twitter anche se per ora non possiamo avere riscontri effettivi sulle dichiarazioni di Musk. La modalità granchio sarà solo una delle caratteristiche di Cybertruck; alcuni giorni fa, infatti, è stata avvistata una misteriosa copertura per il cassone dotata interamente di pannelli solari. Non è ancora chiaro come possa operare e quali siano le limitazioni, ma secondo il produttore di accessori aftermarket Evannex potrebbe ricaricare le batterie durante un normale tragitto su strada.