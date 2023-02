I veicoli prodotti da Tesla hanno costi di riparazione molto alti, così alti da costringere le assicurazioni a prendere misure drastiche quando si trovano a gestire delle Tesla incidentate: spesso e volentieri queste auto vengono rottamate nonostante il basso chilometraggio, poiché vengono considerate troppo costose da riparare.

Dal canto suo, Tesla sta lavorando per rendere le sue auto più facili da riparare, così da ridurre anche i premi assicurativi che i clienti di Elon Musk si trovano a dover pagare sulle proprie auto; sviluppare da zero delle piattaforme che siano utili allo scopo, efficienti e anche semplici da riparare non è affatto semplice e oggi Tesla si trova davanti alla dura realtà, che la costringerà nei prossimi anni a rivedere i propri metodi produttivi per minimizzare i costi di riparazione dopo un incidente.

Intervistato sull’argomento, Elon Musk ha affermato:

“E’ incredibile come piccole modifiche al design dei paraurti, più una fornitura rapida di pezzi di ricambio, possano avere un enorme effetto sui costi delle riparazione. La maggior parte degli incidenti stradali sono di poco conto, un paraurti ammaccato o un graffio su una fiancata.”

Questo problema di progettazione fa sì che nei parcheggi delle case d’aste americane si trovino parecchi esemplari di Tesla, in particolare della Model Y, da vendere “a pezzi” nonostante la strumentazione conti meno di 20.000 km percorsi. Nonostante un prezzo di listino che può variare tra 60.000 e 80.000 $, queste auto vengono spesso dichiarate non adatte a essere riparate e quindi vengono acquistate dall’assicurazione che poi rimborsa il proprietario del valore dell’auto.

Tra gli esempi più eclatanti troviamo una Model Y Long-Range prodotta ad agosto 2022 presso la fabbrica di Fremont, California: acquistata per 61.388 $, il costo della riparazione inseguito a un frontale è stato stimato in 50.388 $ e per questo motivo l’assicurazione ha deciso di rottamare l’auto.

Per venire incontro ai propri clienti anche dal punto di vista assicurativo, dal 2019 Tesla ha cominciato a offrire un’assicurazione interna che prometteva premi inferiori del 30% rispetto alla concorrenza, e durante una delle ultime riunioni dedicate ai risultati finanziari il CFO Zachary Kirkhorn ha affermato che Tesla Insurance sta crescendo a vista d’occhio, più velocemente del business delle auto.