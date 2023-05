Il Cybertruck di Tesla, ovvero il mega pickup elettrico di cui si parla da diversi mesi, sembra essere sempre più vicino al debutto ufficiale. Mentre per quanto riguarda la sezione esterna non ci sono particolari novità rispetto alla versione proposta alla presentazione, continuano invece a susseguirsi piccole anticipazioni di quello che potrebbe essere l’abitacolo.

Secondo quanto riportato in rete, Cybertruck potrebbe beneficiare di un volante di nuova concezione; simile per certi versi al tanto dibattuto Yoke, ma vicino anche ad un classico volante stradale. Le immagini, infatti, ritraggono un volante schiacciato, ovalizzato, con solo due razze.

Concettualmente non sembra lontano dal mini-volante di Peugeot, adottato ormai da diversi anni e utilizzato anche sulla 308 Plug-in che abbiamo recensito alcune settimane fa, con una corona compatta ma di spessore. Se dovesse confermarsi simili, siamo sicuri che risulterà comodo e maneggevole come quello della casa francese.

Le immagini consentono anche di dare una prima occhiata al cruscotto, che appare fin da subito simile a quello degli altri modelli di casa Tesla. Presente quindi un ampio display centrale, vicino a quello di Model S, e anche un tunnel di generose dimensioni che secondo alcuni potrebbe trasformarsi in una futura seduta centrale.

Tesla mira a portare il Cybertruck in produzione quest’estate, cone le consegne previste alla fine del terzo trimestre. La produzione in volume non è prevista fino al prossimo anno. La casa automobilistica ha indicato che rilascerà ufficialmente nuovi dettagli sul Cybertruck solo durante l’evento di lancio.