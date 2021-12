Tesla Cybertruck: confermata la produzione di una nuova variante

In attesa dell’avvio effettivo della produzione, distante ancora diversi mesi, continuano ad arrivare aggiornamenti sul futuro Tesla Cybertruck. A chiarire nuovi elementi del progetto è il solito Elon Musk su Twitter che ha confermato l’esistenza di una variante a quattro motori elettrici che sarà anche la prima ad entrare in produzione tra le varie versioni del nuovo pick-up.

In precedenza, Tesla aveva confermato la presenza di un massimo di tre motori elettrici sul nuovo pick-up. Da notare, inoltre, che Musk ha anche confermato che il nuovo Tesla Cybertruck potrà contare su 4 ruote sterzanti proponendo una soluzione simile alla “Crab Mode” del nuovo Hummer EV, uno dei principali rivali futuri del pick-up di casa Tesla. La scelta di avviare la produzione con il modello “top di gamma” non sorprende in quanto questa versione sarà quella che garantirà a Tesla il margine di profitto maggiore.

Initial production will be 4 motor variant, with independent, ultra fast response torque control of each wheel — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2021

Tesla partirà con la produzione del nuovo Tesla Cybertruck con quattro motori elettrici, molto probabilmente, entro la fine del 2022 o, al massimo, ad inizio 2023. Nel frattempo, però, i piani produttivi del pick-up potrebbero subire ulteriori modifiche. In particolare, tra le ipotesi sul tavolo (non ancora confermate ufficialmente) c’è anche la possibile uscita di scena della variante con un solo motore elettrico del Tesla Cybertruck. Il nuovo pick-up, quindi, potrebbe arrivare sul mercato nelle versioni con 2, 3 e 4 motori.

Ricordiamo che, anche in Italia, è possibile prenotare un esemplare di Tesla Cybertruck. I clienti italiani di Tesla possono versare un anticipo di appena 100 euro (completamente rimborsabile). L’azienda fornirà ulteriori informazioni sulle configurazioni in arrivo in Italia del pick-up nel corso del 2022. Il Cybertruck, molto probabilmente, sarà disponibile in Europa soltanto in un secondo momento con l’azienda che darà priorità ai mercati in cui i pick-up presentano volumi di vendita maggiori.