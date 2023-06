A più di tre anni dalla sua presentazione al mondo, il Tesla Cybertruck è ancora in fase di sviluppo. La produzione, originariamente prevista per il 2021, ha totalizzato circa 1,8 milioni di prenotazioni del pick-up di Tesla in tutto il mondo. Tuttavia, sembra che l’attesa non sarà ancora lunga, con la previsione di iniziare le consegne entro la fine di agosto.

Ma perché il Cybertruck ha impiegato così tanto tempo per arrivare sul mercato? Non si può individuare una singola ragione, poiché sono stati coinvolti molti fattori. Sicuramente il suo design non convenzionale ha giocato un ruolo importante nel ritardare la produzione; secondo un rapporto tecnico trapelato, il prototipo “alfa” del Cybertruck presentava gravi problemi di assetto, frenata e manovrabilità.

Il rapporto fa parte di una serie di documenti interni di Tesla trapelati da una fonte anonima il mese scorso. Essendo datato precisamente al 25 gennaio 2022, è ragionevole presumere che la maggior parte dei problemi sia stata risolta da allora. Tuttavia, è interessante conoscere alcune delle sfide che Tesla ha dovuto affrontare durante lo sviluppo prolungato del Cybertruck.

Un ingegnere ha dichiarato di essere rimasto “stupefatto” nel vedere quanto Tesla “stesse lottando con cose così basilari”. Secondo Wired, il rapporto suggerisce che il design insolito del Cybertruck abbia reso difficile garantire una tenuta completa. Questo ha comportato problemi di rumore e infiltrazioni.

Il rapporto affermava inoltre che il Cybertruck presentava gravi problemi di rollio, manovrabilità e “scuotimento strutturale”. Ma ancora peggio, il sistema frenante lasciava molto a desiderare con una prestazione al di sotto delle aspettative. A fronte di queste problematiche, è lecito immaginare che molto lavoro sia stato presumibilmente svolto negli ultimi 18 mesi. La produzione su larga scala del Cybertruck è prevista per il 2024, con l’obiettivo di raggiungere una produzione annuale di 375.000 unità.