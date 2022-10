Tesla non è certo nuove a stranezze e annunci inaspettati: l’ultimo, riguardante l’attesissimo – ormai quasi mitologico – Tesla Cybertruck prende una deriva completamente inaspettata. Secondo quanto annunciato dal CEO della compagnia, Elon Musk, il Cybertruck sarà in grado di affrontare brevi tratti in acqua, al fine di attraversare fiumi, laghi, e anche mari – a patto che questi non siano troppo agitati.

Inutile dire che una notizia simile ha preso tutti alla sprovvista: con l’arrivo sul mercato dei primi pick-up elettrici abbiamo già visto le ottime capacità di guado di alcuni modelli – come questo Rivian R1T utilizzato per mettere in acqua una barca senza necessità di usare il classico scivolo – ma mai fino ad ora si era parlato di auto che fossero a tutti gli effetti dei mezzi anfibi.

Nel 2020 Elon aveva affermato che il Cybertruck sarebbe stato in grado di “galleggiare per un po’ ” ma sembra che questa idea si sia evoluta al punto che di recente Musk ha affermato che il Cybertruck dovrà essere in grado di attraversare South Bay, partendo dal polo produttivo Starbase di SpaceX per raggiungere la spiaggia di Isla Blanca – di seguito potete vedere uno screenshot di Google Maps del percorso (ovviamente Maps fa vedere il percorso stradale, ma l’idea è “tagliare” passando per il golfo). Purtroppo non ci sono specifiche sulle effettive capacità di navigazione del Cybertruck, né in termini di tempo passato in acqua, né di velocità massima consentita.

Purtroppo, nonostante il gran parlare che si fa del Cybertruck ormai da diversi anni, la produzione è ancora abbastanza lontana dal suo inizio: le ultime dichiarazioni in proposito sono stata rilasciate a Luglio dallo stesso Musk, che ha affermato che il design è praticamente definitivo e che i primi acquirenti dovrebbero ricevere il proprio esemplare entro la metà del 2023.

Nel frattempo, specifiche tecniche e prezzo di listino sono stati rivisti, i primi al ribasso e i secondi al rialzo: il modello di ingresso da 39.9900$ salirà a causa dell’inflazione, anche se per il momento non è dato sapere quale sarà il nuovo prezzo.