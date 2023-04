Continua imperterrito lo sforzo di Tesla per aumentare la sua produzione di auto elettriche, tanto che nel primo trimestre del 2023 la compagnia di Elon Musk è riuscita a produrre più di 440.000 auto in tutto il mondo, consegnando ai rispettivi clienti oltre 422.000 esemplari. Le previsioni, seppure di un paio di migliaia, sono state superate, ed è stato battuto il resto dell’ultimo trimestre del 2022 durante il quale Tesla ha venduto 405.278 auto.

La maggior parte di queste auto sono ovviamente Model 3 e Model Y, i due modelli più economici offerti da Tesla, che pesano per poco più di 420.000 esemplari prodotti, mentre i due modelli più ricchi, Model S e Model X, rappresentano solo una piccola percentuale con 19.437 unità prodotte.

Il lavoro di Tesla è incentrato sì sulla necessità di aumentare la produzione, ma anche di uniformarla nelle varie fabbriche così da non aver bisogno di spedire troppe auto in giro per il mondo, e non per niente questo aspetto è stato sottolineato nella dichiarazione rilasciata dalla compagnia dopo la diffusione della notizia sul record di produzione:

“Nel primo trimestre abbiamo prodotto oltre 440.000 veicoli e consegnato oltre 422.000 veicoli. Abbiamo continuato la transizione verso un mix regionale più uniforme di costruzioni di veicoli, inclusi i veicoli Model S/X in transito verso l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’Asia Pacifica.”

Ovviamente la produzione prosegue spedita, con continui aumenti di produzione settimanale per le nuove fabbriche aperte da pochi mesi in Germania e in Texas: saranno proprio loro a dare un aiuto fondamentale per raggiungere quota 1.8 milioni di auto prodotte in un anno, mentre alcuni pensano che si potranno superare i 2 milioni di esemplari, un dato che fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile da raggiungere per Tesla, ma che oggi è quasi una realtà grazie alle nuove Gigafactory.