Tesla: debutta anche in Europa il servizio assicurativo

Tesla va oltre la produzione di automobili. Il marchio californiano, ormai vero ispiratore e pioniere della transizione energetica, è anche un fornitore di servizi, per privati e aziende. Oltre alle quattro ruote, tra i suoi prodotti si ritrovano pannelli solari di ultima generazione, sistemi di accumulo di energia e assicurazioni. Quest’ultimo aspetto è la novità più interessante, almeno per l’Europa.

La compagnia assicurativa di Elon Musk, arriva anche nel vecchio continente, dove ha già una sede: la Gigafactory di Berlino. La Germania, dunque, è stata scelta come base operativa per le futuro attività del marchio in Europa. La Tesla Insurance Limited offrirà ai clienti Tesla supporto nella gestione di pratiche relative a incidenti, furti, danni da eventi naturali e altre situazioni che potrebbero compromettere l’integrità del veicolo.

Questo tipo di attività è già presente sia negli Stati Uniti, sia in Cina: la particolarità del servizio è che potrà essere sottoscritto esclusivamente da proprietari di vetture Tesla. Per il resto, le funzioni e le possibilità rimangono le stesse di una qualsiasi altra compagnia assicurativa. Il costruttore californiano ha già mostrato interesse ad allargare la propria presenza in Europa, aprendo una filiale nel Regno Unito, resosi disponibile ad accogliere l’opportunità.

L’obiettivo a lungo termine di Tesla è quello di creare un ecosistema completo, che supporto il cliente dall’acquisto e per tutta la durata del possesso dell’automobile. Se i supercharger facilitano le operazioni di ricarica, la polizza assicurativa agevola e contribuisce a snellire le pratiche burocratiche; il prossimo passo è di introdurre un servizio di assistenza diretto che permetta di intervenire in caso di guasto, incidente o malfunzionamento. Un’iniziativa che, vista la crescita rapida del marchio, potrebbe presto concretizzarsi.