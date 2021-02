Tesla dice addio a Model Y Standard Range

Ad inizio 2021 Tesla aveva introdotto una nuova versione della Model Y, la Standard Range RWD; quest’aggiunta aveva inizialmente scioccato gli attenti seguaci del marchio perché proprio l’esistenza di questo modello era stata negata da Elon Musk stesso via Twitter a luglio 2020 in quanto non si sarebbe riusciti ad ottenere un’autonomia sufficiente a soddisfare il requisito EPA di 400 km.

La Model Y SR RWD è quindi durata meno di 2 mesi sul configuratore Tesla e veniva proposta ad un prezzo di partenza di 41.990 $; la conferma ufficiale di questa rimozione è arrivata da Twitter stesso dove Musk ha nuovamente commentato a riguardo sottolineando che l’autonomia non rappresenta il livello di eccellenza standard richiesto da Tesla stessa e che verranno onorati solo gli ordini già effettuati.

It is still available off menu, but I don’t think the range, in many drive conditions, yet meets the Tesla standard of excellence

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021