Tesla ha ufficialmente annunciato i piani per la sua nuova raffineria di litio nella città di Corpus Christi, in Texas. La casa automobilistica, fondata dal magnate Elon Musk, prevede di produrre abbastanza litio destinato al settore automobolistico nel nuovo stabilimento per supportare la produzione di 1 milione di auto elettriche all’anno.

La costruzione dell’impianto era stata annunciata da Tesla nel settembre del 2022, con l’obiettivo di produrre idrossido di litio per supportare la produzione di batterie per la Gigafactory Texas di Austin. Il progetto, di cui inizialmente si sapeva ben poco, prevede un investimento di 365 milioni di dollari da parte di Tesla, offre lavoro a 165 persone a tempo pieno e richiede oltre 250 posti di lavoro nell’edilizia per circa due anni.

Durante la cerimonia di inaugurazione, Elon Musk ha dichiarato che la fabbrica produrrà abbastanza litio per batterie per costruire circa 1 milione di veicoli elettrici all’anno; l’impianto sarà già ultimato il prossimo anno e si prevede di raggiungere la produzione nel 2025. La raffinazione del litio è stata definita da Musk come una “licenza per stampare denaro” e con questa nuova strategia Tesla prevede di raggiungere un processo di raffinazione ancora più efficiente. La fabbrica non utilizzerà solo materiale estratto, ma sfrutterà anche il litio presente nelle batterie riciclate.

Per l’azienda si tratta quindi di un passo molto importante che le consentirà di ridurre i costi di produzione, sostenere volumi altissimi e migliorare l’efficienza nella produzione di batterie per veicoli elettrici. Di seguito il render condiviso da Tesla di quella che sarà la nuova raffineria: un complesso industriale di dimensioni importanti posizionato, come anticipato, in un’area del Texas.