Tesla non è solo un’azienda di auto elettriche, ormai da anni la casa americana si sta specializzando nella progettazione e realizzazione di soluzioni elettriche a tutto tondo per la casa e la mobilità; l’ultima novità si chiama ‘Drive on Sunshine‘, che tradotto significa ‘guida con la luce del sole’, ed è dedicata a chi è dotato di pannelli solari e un sistema di accumulo di energia, una batteria di supporto.

Il sistema progettato da Tesla permette all’utente di impostare una serie di preferenze relative all’energia che si usa per caricare l’auto, così facendo si può dire all’impianto di caricare l’auto solo quando c’è energia solare in eccesso – in questo modo si possono massimizzare le prestazioni del sistema a pannelli solari e avere comunque l’auto carica quando serve, il tutto senza emettere gas inquinanti nell’ambiente.

Grazie a Drive on Sunshine si potrà decidere la quantità di corrente da destinare alla casa, alla batteria di accumulo e all’auto: si potrà dire al sistema di sfruttare l’energia solare per mantenere attivo l’impianto elettrico di casa, e di non conservare l’energia in eccesso nella batteria di accumulo ma di immagazzinarla direttamente nell’auto.

Funzioni di questo tipo rendono l’intero ecosistema Tesla ancor più funzionale e semplice per l’utente finale: negli Stati Uniti la diffusione di batterie di accumulo e pannelli solari per la gestione dell’auto elettrica sta diventando sempre più frequente e l’obiettivo di Tesla è arrivare a un punto in cui potrà vendere un pacchetto completo di soluzioni energetiche, sia per la casa che per la mobilità quotidiana.

L’aggiornamento dell’applicazione di Tesla che aggiunge la funzione Drive on Sunshine arriva con la versione 4.19.0, già rilasciata negli Stati Uniti, e renderà ancor più funzionali i prodotti di Tesla, non solo le auto ma anche le soluzioni di accumulo di energia casalinga come i Tesla Powerwall, installabili anche senza pannelli solari.