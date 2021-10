Tesla, aperti due nuovi Tesla Center in Italia

Tesla annuncia l’apertura dei nuovi Tesla Center di Torino e Firenze che vanno ad aggiungersi a quelli già aperti a Milano, Padova, Bologna e Roma. La società statunitense ha inoltre inaugurato i suoi nuovi pop-up store temporanei nella città di Bergamo e Napoli. Non a caso, grazie ai centri Tesla presenti sul territorio italiano la società statunitense mette a disposizione di tutti i suoi utenti l’assistenza tecnica necessaria, affiancando cosi i Mobile Service che la società offre per interventi di manutenzione rapidi presso la propria abitazione o posto di lavoro.

Il nuovo Tesla Center di Torino è stato inaugurato lo scorso 2 ottobre e si trova in Strada Settimo 234. Al suo interno sono presenti uno showroom, un Delivery Center e un Service Center. Quello di Firenze, invece, aprirà i battenti nei prossimi giorni in Via Ferrarin 34. Grazie ai nuovi centri gli utenti potranno dunque scoprire e toccare con mano i modelli Tesla presso il nuovo temporary store di Bergamo e presso il pop-up temporaneo di Napoli.

I clienti interessati potranno dunque programmare un appuntamento per ricevere assistenza in pochi minuti tramite app mobile dedicata. Non dimentichiamo che l’azienda di Elon Musk continua ad ottenere nuovi record commerciali: nel terzo trimestre 2021 le auto elettriche consegnate dal brand statunitense sono state 241.300. Con 241.300 unità l’azienda di Elon Musk ha infatti raggiunto quasi il doppio delle consegne se confrontiamo i dati attuali con quelli dello stesso periodo del 2020. Non si esclude dunque che la società statunitense superi l’obiettivo preposto da Elon Musk che prevede un 2021 con almeno 750 mila unità consegnate ai clienti. Grandi le richieste per le Model 3 e Model Y che hanno contribuito ad ottenere gli ottimi risultati, con 232.025 esemplari consegnati.