Consumer Reports ha pubblicato una nuova indagine dalla quale risulta che Tesla e Nissan solo le due compagnie che producono le auto elettriche più affidabili: i modelli coinvolti sono la Tesla Model 3 e la Nissan Leaf, rispettivamente al 2° e 3° posto della classifica di affidabilità dei veicoli elettrici – al primo posto troviamo la più recente Kia EV6, che però è sul mercato solo da poco più di un anno e quindi non può essere valutata per gli eventuali problemi a lungo termine.

I dati comunicati da Consumer Reports riguardano circa 1000 proprietari di Tesla Model 3 prodotte dal 2018 in avanti e ci parlano di un alto tasso di soddisfazione da parte dei clienti Tesla: l’affidabilità della Tesla Model 3 va da “nella media” fino a “molto buona“, mentre quella della Nissan Leaf è ancora più alta anche grazie alla maggior esperienza maturata sul mercato dal primo rilascio, risalente ormai al lontano 2010.

Nissan e Tesla sono impegnate nella produzione di veicoli elettrici già da parecchi anni e possono godere di un vantaggio non indifferente sulla concorrenza, composta sia da marchi storici del mercato automobilistico, sia da nuove realtà nate ad hoc per cavalcare l’onda della mobilità elettrica: l’esperienza maturata in questi anni da Tesla e da Nissan permette a queste due realtà di creare auto sufficientemente affidabili e la cui esperienza di utilizzo sarà mediamente migliore della concorrenza, proprio perché questi due marchi hanno avuto tanto tempo per risolvere i vari problemi emersi negli anni.

Nissan Leaf

Il documento pubblicato da Consumer Reports afferma che Tesla Model 3 e Nissan Leaf “hanno davvero pochi problemi per quanto riguarda le batterie, i motori elettrici o la ricarica“, anche se è importante ricordare che le statistiche sono una cosa, la realtà un’altra: ogni singolo esemplare di auto, qualunque sia il produttore, può dare problemi, ma scegliere un’auto in base al suo punteggio di affidabilità vi darà maggiori possibilità di avere un’auto impeccabile.