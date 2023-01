Qualche anno fa Tesla ha scatenato un grande dibattito quando ha deciso di introdurre il volante a cloche sui suoi modelli di punta, Model S e Model X, lasciando intendere che l’introduzione della cloche fosse un preambolo all’arrivo della guida autonoma: così, ovviamente, non è stato e quindi Tesla ha silenziosamente fatto marcia indietro, tornando a offrire il volante rotondo come soluzione standard per tutte le sue auto, salvo offrire comunque il volante a cloche come optional gratuito.

Con l’arrivo dei modelli 2023 di Model S e Model X, le cui prime consegne in Italia dovrebbero avvenire da marzo 2023, possiamo notare alcune novità estetiche dedicate ai modelli Dual Motor AWD, quelli con doppio motore elettrico e trazione integrale: le pinze dei freni guadagnano una nuova colorazione rossa, mentre sul portellone posteriore sparisce il logo a “T” e compare invece un badge “Tesla”, così da non lasciare spazio a dubbi sul produttore. In questo modo Tesla ha reso gli esemplari Dual Motor esteticamente un po’ più simili ai modelli Plaid, quelli di cui abbiamo avuto modo di testare l’assurda potenza di recente durante la nostra prova della Tesla Model X Plaid.

A livello tecnico invece non è cambiato nulla e su entrambe le auto troviamo un doppio motore a magneti permanenti per una potenza complessiva di 670 cavalli sulla Model S e di 671 sulla Model X; l’autonomia si aggira intorno ai 600 km sul ciclo WLTP, con la Model S che tocca addirittura i 634 km anche grazie alla linea più bassa e aerodinamica, rispetto alla più imponente Model X che si ferma a 576 km. Dal canto suo, Model X offre la possibilità di una configurazione a 7 posti per le famiglie più numerose.

Per quanto riguarda i prezzi, Tesla propone la Model S Dual Motor AWD a partire da 115.900 €, mentre per Model X il prezzo sale a 124.990 €; storia diversa per i modelli Plaid, che salgono rispettivamente a 140.990 e 144.990 €.