Nella classifica del Nurburgring relativo alle auto elettriche per uso stradale, Tesla ha segnato un nuovo tempo: utilizzando una Model S Plaid con Track Package, il circuito da oltre 20km è stato completato in 7:25.231. Il produttore americano di veicoli elettrici ha pubblicato un video di bordo del giro da record, che potete trovare di seguito. La corona è stata ceduta dalla Porsche Taycan Turbo S, che aveva stabilito un tempo sul giro di 7:33.35 nell’agosto 2022 .

Tesla è tornata al Nurburgring con la Model S Plaid dotata di un pacchetto pista, che include un kit freni carboceramici, ruote forgiate in alluminio da 20 pollici con pneumatici Goodyear Supercar 3R, liquido freni adatto per la pista, nuovi rotori in carburo di carbonio-silicio e uno pinze forgiate in un unico pezzo con pastiglie ad alte prestazioni.

Inoltre, il pacchetto consente all’elettrica di sbloccare una velocità massima di 300 km/h, un utile upgrade per il lungo rettilineo che arriva alle curve finali. Sebbene sia stata raggiunta solo una velocità massima di 289 km/h, l’obiettivo finale di battere il record è stato completato, tagliando il traguardo con più di dieci secondi rispetto al suo precedente tentativo. Tesla Model S Plaid, per chi non lo sapesse, è la berlina elettrica di Tesla più potente di sempre e grazie alla sua configurazione a tre motori riesce a superare i 1.000 cavalli di potenza massima. Per i più curiosi, ricordiamo che a questo indirizzo è disponibile anche la nostra prova.

Ora che Musk ha rivendicato il trono, possiamo aspettarci che Porsche reagisca con un altro tentativo. Il marchio tedesco sta attualmente sviluppando Taycan ancora più prestazionali che arriveranno sul mercato in occasione del restyling della vettura. Al momento non ci sono certezze ma è possibile che Porsche commercializzi una versione ancora più prestazionale della sua Turbo S.