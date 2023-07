Goodwood è famosa in tutto il mondo per essere la capitale della velocità, grazie al suo Festival of Speed che si è svolto lo scorso weekend. Nonostante questo palcoscenico sia dedicato quasi esclusivamente alle novità e alle icone a benzina, c’è stata ugualmente una importante comparsa da parte di Tesla che, notoriamente, si dedica a proposte a batteria.

In occasione dell’evento, il brand americano ha svelato una particolare versione del suo Supercharger V4. Queste colonnine sono state oggetto di discussione nei mesi scorsi, con Elon Musk che ha iniziato ad installarle in Europa e più in dettaglio nei Paesi Bassi. Ma cos’hanno di speciale? La quarta iterazione permette una ricarica teorica fino a 350 kW, superando di 100 kW la precedente versione, e la variante presentata a Goodwood include una novità aggiuntiva.

Stando a quanto emerso, infatti, queste nuove colonnine sono dotate (anche) di un lettore di carte contactless e spazio sufficiente per ospitare uno schermo di dimensioni maggiori. L’introduzione del lettore di carte contactless è un aspetto molto importante, poiché una nuova normativa dell’Unione Europea permette di effettuare pagamenti per la ricarica in modo immediato, senza dover sottoscrivere un abbonamento o installare un’app.

Forse proprio con questa consapevolezza, Tesla ha voluto superare i principali player del settore mostrando una versione anticipata di come potrebbe essere la colonnina V4. Il cambiamento è sicuramente importante e permetterà a sempre più persone di avvicinarsi all’ecosistema, con una barriera in meno.