Tesla, nelle scorse ore, ha svelato un nuovo concetto di vendita al dettaglio chiamato “Giga Laboratory“, che sembra essere una vetrina della sua capacità produttiva. Sebbene Tesla abbia annunciato il passaggio alle vendite online e sia tornata dalla vendita al dettaglio fisica nel 2019, la casa automobilistica ha, in pratica, continuato a fare molto affidamento sui punti vendita al dettaglio come parte del suo sforzo di marketing. In effetti, negli ultimi tre anni il numero di sedi fisiche di Tesla (vendita al dettaglio e servizi) è più che raddoppiato fino a raggiungere le 1.000 sedi in tutto il mondo.

I punti vendita di Tesla sono particolarmente importanti nei mercati estremamente competitivi per i veicoli elettrici, come in Cina. A questo proposito, ora la casa automobilistica sta provando un nuovo concetto di vendita al dettaglio conosciuto con il nome di “Tesla Giga Laboratory”. Da anni il CEO di Tesla, Elon Musk, afferma che Tesla sia un’azienda manifatturiera sopra ad ogni altra soluzione e sembra che questa ennesima soluzione ne sia la prova.

Secondo quanto riportato, Giga Laboratory sarebbe quindi un concessionario a tutti gli effetti in grado però di produrre quasi completamente un’auto in appena 45 secondi. Inoltre, al pari di alcuni “Studio” presenti in Europa, ad esempio quello di Volvo, il concessionario di Tesla offre la possibilità di consumare sul posto una piccola merenda, incontrare amici e studiare più da vicino i prodotti a marchio Tesla. L’idea di Musk è quella di far conoscere sempre di più i propri prodotti e concedere quindi alle persone la possibilità di toccare con mano alcuni componenti.