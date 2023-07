Elon Musk, nelle scorse ore, ha fatto nuove promesse riguardo alle auto dotate di sistemi di guida completamente autonoma; soluzioni che al momento sono un vero e proprio miraggio. Il magnate, tuttavia, non la pensa così e crede che sia possibile raggiungere sistemi di guida che non prevedano la supervisione umana.

Durante un convegno sull’intelligenza artificiale tenutosi a Shanghai, Musk ha dichiarato: “Considerando dove si trova attualmente Tesla, penso che siamo molto vicini a raggiungere la guida autonoma completa, definita come livello 4 o 5 secondo la classificazione SAE. Credo che raggiungeremo questo obiettivo entro la fine dell’anno.”

Dichiarazioni incoraggianti che, però, devono essere prese con cautela dal momento che già in passato aveva fatto promesse simili senza però arrivare mai al dunque. Formalmente, il Full Self Driving di Tesla è ancora considerato di livello 2 per motivi normativi, e infatti l’azienda stessa ha sempre fornito una serie di raccomandazioni e consigli per evitare comportamenti pericolosi e per non infastidire le autorità di regolamentazione. Al netto di questo, è necessario essere sempre cauti: negli ultimi anni, gli organismi di controllo statunitensi hanno condotto diverse indagini sui sistemi sviluppati da Tesla a causa degli incidenti causati da un uso irresponsabile dell’Autopilot.

Ma cosa significa esattamente livello 4 o livello 5 per la guida autonoma? Sono i due livelli più avanzati che permettono al conducente di non guidare, tuttavia mentre il livello 4 è disponibile solo in alcune specifiche condizioni (anche metereologiche), il livello 5 dovrebbe funzionare in qualsiasi momento. La promessa iniziale di Musk prevedeva auto a guida completamente autonoma già nel 2016, ma ad oggi il risultato appare ancora molto lontano.