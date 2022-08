Prosegue la battaglia legale tra Tesla e le autorità che si occupano di sicurezza stradale: in Germania, così come in California, le autorità sono preoccupate dalla diffusione di sistemi di guida autonoma della casa di Elon Musk, che propone due diversi software – Autopilot e Full Self-Driving – i cui nomi hanno portato all’accusa di pubblicità ingannevole.

In Germania, già dal 2020, Tesla è impegnata in una battaglia legale con il Wettbewerbszentrale, l’ufficio centrale per la concorrenza, perché a loro dire il nome del software ‘Full Self-Driving’ potrebbe confondere i clienti, portandoli a credere che si tratti di un vero sistema di guida autonoma al 100%.

Dopo un primo round in tribunale in cui l’autorità tedesca aveva avuto la meglio – senza però creare grossi problemi a Tesla, considerato che all’epoca Full Self-Driving era disponibile soltanto in versione ‘beta’ e soltanto negli Stati Uniti – negli ultimi giorni sono circolate in rete notizie relative all’appello (risalente allo scorso ottobre) dove Tesla avrebbe ribaltato il verdetto dimostrando che i termini di vendita dei suoi software di guida autonoma non siano assolutamente ingannevoli. Visitando il sito di Tesla appare subito chiaro che i veicoli di Musk non sono in grado di guidarsi da soli e le capacità autonome di Autopilot e FSD sono presentate in modo chiaro.

Il tribunale tedesco ha però imposto alcune condizioni a Tesla, che quindi è ufficialmente autorizzata a vendere e far utilizzare ai propri clienti sia Autopilot sia Full Self-Driving, impedendole di essere troppo generica sulle date di rilascio di alcune funzioni specifiche: frasi come “prossimamente” o “in arrivo” sono sparite prontamente dal sito di Tesla, sostituite da previsioni un po’ più precise sulle date di rilascio di determinati aggiornamenti software.

Per Musk e compagnia si tratta di un’importante vittoria in un paese notoriamente ostico dal punto di vista burocratico, specialmente quando si parla dell’ambito automobilistico; ora non resta che convincere anche le autorità californiane e Tesla avrà la strada spianata per la diffusione dei suoi software.