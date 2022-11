Dal giorno della presentazione ufficiale, avvenuta ormai nel lontano novembre 2019, ad oggi, Tesla ha raccolto ben 1.5 milioni di pre-ordini per il suo Cybertruck, o almeno questa è la quantità di pre-ordini ancora attivi ad oggi: la notizia è stata diffusa da un tracker realizzato ad hoc per tenere traccia dei pre-ordini, e conferma ancora una volta l’enorme interesse del mercato – prevalentemente statunitense – nei confronti del pick-up elettrico di Tesla, nonostante i ritardi.

Ora, dopo infiniti slittamenti, il processo di sviluppo sembra essere entrato nel pieno dei lavori e la produzione del Cybertruck dovrebbe iniziare entro la fine del 2023, con 2 anni di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Con l’avvicinarsi dell’inizio della produzione l’interesse nei confronti del Cybertruck è tornato ad altissimi livelli: ad agosto erano stati registrati 1.2 milioni di pre-ordini, e oggi la cifra è salita di 300.000 unità. A 100 $ per ogni pre-ordine, il totale è di ben 1.5 miliardi di dollari di cui oggi Tesla può disporre a suo piacimento, anche se in realtà la cifra è 100% rimborsabile e la stessa compagnia sa che ciò avviene molto di frequente. Ad oggi, Tesla non sembra in grado di produrre questa enorme quantità di Cybertruck in tempi ragionevoli, ed è quindi probabile che la compagnia si aspetti una serie di disdette.

Negli ultimi mesi le disdette già rimborsate sono state moltissime, un po’ per la lunga attesa e un po’ perché lo stesso Elon Musk ha comunicato l’aumento del prezzo di listino, inizialmente fissato a meno di 40.000 $; le evoluzioni dell’economia mondiale negli ultimi anni non permettono più a Tesla di produrre allo stesso ritmo e con gli stessi costi, costringendola ad aumentare il prezzo di partenza del suo pick-up elettrico, come del resto è già successo a Ford con il suo F-150 Lightning, il cui prezzo è stato ritoccato al rialzo già 2 volte in pochi mesi.

Non sappiamo se i tempi di produzione saranno rispettati, ma senza dubbio il Cybertruck sarà uno dei veicoli più interessanti da attendere nel 2023.