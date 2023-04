A distanza di ormai diversi anni dal prezioso omaggio riservato ai primissimi acquirenti, Tesla sta provando nuovamente a convincere i proprietari delle vecchie Model S e Model X a rinunciare alle ricariche gratis illimitate. Per chi non lo sapesse, per i primi anni di vendita di Model S e Model X, Tesla offriva una quantità illimitata di ricariche gratis presso la rete dei propri Supercharger; una mossa astuta che ha sicuramente incentivato acquirenti più o meno convinti di passare all’elettrico, ma che ora sono piuttosto restii a mollare l’offerta complice anche un prezzo al kW ormai non così limitato.

Nel 2018 l’offerta è stata ufficialmente eliminata dopo aver affermato che era diventata insostenibile per l’azienda, anche se per un breve periodo quasi come sorta di incentivo, il marchio l’ha riattivata temporaneamente con delle clausole, però, ben più precise.

All’inizio di quest’anno, Tesla ha fatto un primo passo per cercare di togliere questo enorme benefit radicato da ormai diversi anni, offrendo ai proprietari uno sconto extra di $ 5.000 da consumare in occasione di un cambio vettura e a patto che si termini l’utilizzo della tariffa gratuita. Ora Tesla sta raddoppiando questo sforzo promuovendo quello che chiama un nuovo “Ownership Loyalty Benefit”.

In cosa consiste? Semplice, la casa automobilistica offre ai proprietari ancora beneficiari dell’offerta di ricarica, sei anni di ricariche gratis in occasione dell’acquisto di una nuova Model S o Model X entro la fine del trimestre. Il costruttore, in ogni caso, precisa che non è necessaria la sostituzione del veicolo ma solo la rinuncia alla precedente offerta. La nuova offerta e le intenzioni di Tesla sono piuttosto chiare, come precisato nella nota stessa:

Current Tesla Model S or Model X owners with active unlimited free Supercharging are eligible for 6 years of unlimited Supercharging. To qualify, owners must trade in or remove unlimited Supercharging from their vehicle and take delivery of a new Model S or Model X by June 30, 2023.

Insomma, la sensazione che abbiamo è che questo grattacapo per Tesla non terminerà poi tanto facilmente. Promettere ricariche gratis a vita è sicuramente stato un ottimo incentivo all’inizio, ma ora, con i prezzi attuali di ricarica, non siamo sorpresi se ci sono ancora acquirenti che si tengono stretti questo prezioso regalo.