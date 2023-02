Poche ore fa sono apparse online le prime immagini che ritraggono Hardware 4, il nuovo computer che Tesla ha progettato appositamente per la gestione delle sue auto, compresa la guida autonoma: a giudicare dai connettori presenti sembra che Tesla abbia intenzione di aumentare il numero di telecamere installate a bordo delle sue auto, con la possibilità di reintrodurre i sistemi radar tanto bistrattati da Elon Musk negli ultimi mesi.

I primi dettagli relativi a Tesla HW4 sono stati svelati durante l’evento Tesla AI Day dello scorso anno, ma nelle ultime ore l’hacker Greentheonly è riuscito a mettere le mani su una di queste unità – a suo dire proveniente da una Tesla Model X. Al momento sembra che il nuovo computer HW4 sia già integrato in alcuni modelli Tesla, ma l’azienda non ha ancora consegnato questi esemplari ai proprietari in attesa, probabilmente perché la parte software non è ancora completamente pronta.

Dopo una prima analisi, Greentheonly ha confermato quanto detto dal CEO di Tesla in occasione di una recente presentazione dei dati finanziari: installare HW4 sui vecchi modelli Tesla non sarà possibile a causa del formato differente di questo nuovo computer, oltre al fatto che si dovrebbe fare uno sviluppo software dedicato – costi troppo alti da sostenere, e quindi chi ha una “vecchia” Tesla se la tiene così, ma non c’è da disperarsi troppo anche perché le differenze tecniche rispetto a questo nuovo computer sono minime. L’unità è più sottile e compatta, ma le componenti hardware al suo interno sono rimaste invariate: CPU da 12/20 core con frequenza massima di 2.35 GHz, 16 GB di RAM, una memoria NVMe da 256 GB e l’unica vera differenza è che la GPU è stata integrata sulla stessa scheda, anziché averne una aggiuntiva.

Uno dei dettagli più interessanti è sicuramente quello relativo al numero di connettori per le telecamere presenti: 12 in totale, di cui uno “di scorta”, dettaglio che ci spinge ancora una volta a sospettare che Tesla stia per integrare delle nuove telecamere nei fari delle sue auto, come vociferato in merito alla nuova Tesla Model 3 2024 attesa quest’anno.