I proprietari Tesla appassionati di fai da te saranno felici di sapere che l’azienda di Elon Musk ha messo a disposizione online i manuali di officina, le liste dei pezzi di ricambio e le guide alle riparazioni per tutti coloro che volessero scaricarli; in passato era già successo, ma i manuali di officina erano stati rimossi dopo poco tempo, per cui vi consigliamo di scaricarli al più presto, qualora vi interessino.

In realtà avere a disposizione i manuali non serve a molto, perché per operare su una Tesla sono necessari anche dei tool e software di diagnostica, che a differenza dei manuali di officina non sono affatto gratuiti, e anzi hanno un costo sufficientemente importante.

Dopo aver erroneamente pubblicato online i manuali e i software nel 2020, Tesla è prontamente tornata sui suoi passi e ha rimosso tutto da internet: oggi però la situazione è diversa, e con i centri di assistenza Tesla letteralmente sommersi di richieste, sembra una scelta molto logica quella di permettere ai propri clienti di lavorare autonomamente sulla propria auto.

Non sappiamo se si tratti di una soluzione temporanea, o magari di un altro errore, ma oggi i manuali sono disponibili gratuitamente e i proprietari dovrebbero scaricarli, anche solo per averli e non doverli usare mai – anche vista la bassa manutenzione che richiedono le Tesla, e in generale tutte le auto elettriche.

Per effettuare il download è sufficiente collegarsi al sito service.tesla.com, aprire un account collegato al proprio account Tesla, e selezionare l’abbonamento “Service and Repair Information” della durata di 365 giorni al costo di 0$; una volta completata la registrazione, sarà possibile scaricare i manuali per ogni specifico modello.

Quando si parla di diritto alla riparazione Tesla non è certo tra le aziende più brillanti, e questa decisione relativa ai manuali di officina è un piccolo passo avanti nella giusta direzione.