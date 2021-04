Tesla, il Powerwall si potrà acquistare solo con l’impianto fotovoltaico

L’innovativo tetto fotovoltaico e i pannelli solari della società statunitense Tesla, utili per alimentare le abitazioni trasformando la luce solare in energia elettrica, saranno venduti solamente insieme all’accumulatore di energia Powerwall. Secondo l’azienda, l’integrazione in un unico prodotto renderà le installazioni più facili e il backup domestico più semplice.

Per comunicare che il Solar Roof di Tesla e i tradizionali pannelli solari saranno venduti sul mercato USA soltanto in accoppiata con il Powerwall, il numero uno di Tesla si è affidato a Twitter. É chiaro dunque che sarà molto più difficile per gli utenti installare una batteria Powerwall visto che l’intento di Tesla è quello di commercializzare già dalla prossima settimana la batteria esclusivamente con un impianto a energia solare.

Starting next week, Tesla Solar Panels & Solar Roof will only be sold as an integrated product *with* Tesla Powerwall battery — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2021

Non a caso, il sistema Powerwall ha inevitabilmente avuto un grande successo, considerando che permette di accumulare l’energia generata dai pannelli fotovoltaici nel momento in cui c’è una produzione in eccesso per poi essere utilizzata quando la produzione è più bassa.

L’energia solare alimenterà esclusivamente il Powerwall e quest’ultimo si interfaccerà solo tra il contatore e il pannello dell’interruttore principale della casa, consentendo un’installazione super semplice e senza che ci siano interruzioni di corrente in tutta la casa durante i blackout, ha scritto il CEO di Tesla.

Agli utenti americani non resterà dunque che valutare la convenienza economica di questa tipologia di investimento, anche se inevitabilmente l’accoppiata di Solar Roof con la batteria Tesla Powerwall, giunta alla seconda generazione non potrà che consentire alle abitazioni di essere energeticamente autosufficienti. Non a caso, l’obiettivo di Musk è proprio quello di garantire una totale indipendenza dalla rete elettrica unendo le due soluzioni.

Nelle ultime ore lo stesso Musk ha inoltre annunciato che grazie ad un aggiornamento OTA il dispositivo Powerwall arriverà ad erogare una potenza maggiore anche del 50% rispetto a quanto offerto finora.