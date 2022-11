Qualche giorno fa, un po’ a sorpresa, Tesla ha diffuso al mondo il progetto del suo connettore di ricarica proprietario nella speranza che si riesca a imporre come connettore di ricarica standard almeno negli Stati Uniti; grazie ai documenti rilasciati da Tesla si sono scoperte informazioni molto interessanti in merito al connettore Tesla Supercharger, una su tutte la potenza massima che è in grado di gestire, di ben 900 kW.

L’industria automobilistica ora avrà il compito di studiarsi i documenti rilasciati da Tesla e valutare se valga la pena di cambiare il connettore in uso sulle auto elettriche attuali, viste le inaspettate capacità dimostrate dal connettore di Tesla. Ad oggi infatti non si è ancora raggiunta la potenza massima di 900 kW che il connettore è in grado di sopportare, ma in futuro si potrebbe arrivare ad avere una ricarica rapidissima proprio grazie alla bontà del design di questo connettore di ricarica.

Inoltre, nei i documenti rilasciati si è scoperto che il connettore è declinato in due versioni, una che si ferma a 500 volt e l’altra che invece arriva a 1000 volt; meccanicamente i due connettori sono identici e sono sostanzialmente intercambiabili, nel senso che entrambi possono operare anche al posto dell’altro – ovviamente utilizzando un connettore a 500V si limiterà la velocità di ricarica.

Grazie al connettore sviluppato internamente, Tesla è anche riuscita a toccare i 900A durante la ricarica senza bisogno di particolari attrezzature né di raffreddare il sistema di ricarica. In sostanza ad oggi le colonnine di ricarica Supercharger stanno operando a 1/3 della potenza che sono progettate per supportare, ma in futuro si potrebbe arrivare ad avere potenze strabilianti in grado di riempire le batterie in pochissimo tempo.

Ancora una volta Tesla dimostra quanto il suo design elettrico sia stato progettato per durare nel tempo e poter gestire potenze sempre più alte senza bisogno di andare a modificare l’hardware.