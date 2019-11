Tesla, il “cybertruck” sarà svelato il 21 novembre

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha ufficializzato la data dell’evento in cui sarà svelato il nuovo veicolo dell’azienda, definito “Cybertruck”. Si tratterà di un veicolo elettrico destinato a diversi utenti che vogliono avvicinarsi al marchio senza rinunciare alla tipologia di veicolo utilitario più diffusa negli stati uniti, il pick-up.

L’arrivo del veicolo, previsto inizialmente per il 2017, venne poi rimandato dalla stessa azienda che decise di “metterlo da parte” dando priorità alla produzione di Model 3.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

La data dell’evento, svelata tramite un tweet del CEO, viene confermata per il 21 novembre nei pressi della sede di Space X a Los Angeles. Nonostante le numerose indiscrezioni dei mesi scorsi, al momento sono davvero pochi i dettagli ufficiali emersi sul nuovo veicolo elettrico. Nei mesi scorsi, Elon Musk lasciò intendere che cybertruck avrebbe potuto avere un costo di circa 50.000 dollari. Oltre a ciò, a detta di Musk, il pick-up oltre ad essere in grado di ospitare sei persone, offrirà un autonomia compresa tra 400 e 500 miglia e un’eccezionale capacità di carico, con delle prestazioni nettamente migliori rispetto ad una Porsche 911. Tra i potenziali rivali, il nuovo pick-up dovrà certamente “affrontare” il Rivian R1T e i nuovi modelli annunciati da Ford, come il pick-up basato sull’F-150 e l’Hummer. Nonostante ciò, Musk sembra non essere preoccupato dai diretti rivali.

“Il nostro pick-up avrà un’incredibile funzionalità e una grande capacità di carico. Ripeto: avrà un look da fantascienza e non sarà un oggetto per tutti, ma qualcosa di molto distintivo“.

Per Maggiori dettagli riguardo prezzo e data di disponibilità si dovrà attendere ancora un po’. Il numero uno di Tesla non tarderà a rivelarli nel corso dell’atteso evento.