Proprietari di Tesla fate attenzione al messaggio che avvisa che la batteria è in fase di riscaldamento, perché l’auto potrebbe lasciarvi a piedi. Almeno tanto è successo lo scorso anno, quando un proprietario di una Model S ha dovuto rinunciare ai suoi piani per la giornata quando la sua vettura non è riuscita a metetrsi in carica. Dopo essersi recato in assistenza, ha scoperto che il messaggio che avvisa che la batteria è in fase di riscaldamento, potrebbe in realtà indicare un grosso problema.



Il freddo e le auto non sempre vanno d’accordo. Se n’è reso conto Domenick Nati, un volto noto dello show business statunitense, quando alla vigilia di Natale ha collegato la sua Tesla Model S per ricaricarla, senza però riuscirci. A suo dire, l’auto non riesce a ricaricarsi con temperature inferiori allo zero, e un messaggio avvisa il conducente di lasciare inserito il cavo di carica in attesa che la batteria si scaldi.

Secondo il centro di assistenza Tesla, quel messaggio può indicare che c’è un problema con il riscaldatore del liquido di raffreddamento della batteria. Probabilmente però il proprietario può accorgersi del problema solo quando il riscaldatore si guasta completamente. Nel caso di Nati, infatti, il guasto improvviso ha rovinato i suoi piani per le vacanze e gli ha regalato un conto di $ 825,25 per la sostituzione del riscaldatore del liquido di raffreddamento della batteria.

Nati afferma che alla fine il centro di assistenza ha sostituito gratuitamente il riscaldatore, ed anzi la sua esperienza è stata utile ad altri clienti, perché i problema è stato prevenuto. È opinione di Nati, che la sua esperienza avrà dato via ad un frenetico un scambio di e-mail tra gli ingegneri per modificare l’avviso, nel caso in cui il riscaldatore della batteria non funzioni.

Tesla non ha rilasciato commenti dopo essere stata contattata per maggiori informazioni sulla faccenda, ma non mettiamo in dubbio che la casa di automobilista con sede ad Austin, avrà messo a punto un messaggio di avviso più specifico, che possa aiutare a prevenire il guasto del sistema di riscaldamento della batteria, evitando di lasciare appiedati e al freddo i propri clienti.