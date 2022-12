Il Petersen Automotive Museum ha dato vita a un nuovo rumor che ipotizza l’arrivo di Apple Music nel sistema di infotainment di tutte le Tesla; fino ad oggi infatti gli utenti della mela non hanno potuto sfruttare al meglio il proprio smartphone quando si trovavano a bordo di una Tesla, dato che quest’ultima è compatibile solo con Spotify e con altre piattaforme di streaming musicale meno diffuse.

Secondo quanto avvistato al museo che offre una mostra legata al marchio fondato da Elon Musk, a breve dovrebbe essere rilasciato un aggiornamento che assicurerà la compatibilità con Apple Music: si tratta del classico aggiornamento natalizio rilasciato da Tesla, che in questo periodo negli ultimi anni è stata solita aggiungere funzionalità molto richieste dai suoi utenti – in fin dei conti, Apple Music ha una base di utenza di circa 88 milioni, un numero che non si può certo ignorare.

Quando si parla di aggiornamenti software del mondo Tesla, le fonti affidabili sono parecchie ed è quindi lecito prendere “per buono” questo rumor: non mancano che un paio di settimane a natale, e quindi non ci resta che aspettare per capire se davvero Tesla integrerà Apple Music nel proprio sistema di infotainment. Una volta fatto questo primo ma importantissimo passo, la speranza è che Tesla e Apple riescano a collaborare in modo più ravvicinato e fruttuoso, così da migliorare l’integrazione tra gli smartphone della mela e le auto elettriche più diffuse al mondo, un connubio di sicuro successo.

La mostra dedicata a Tesla presso il Petersen Museum durerà almeno fino al mese di ottobre 2023: si intitola “Inside Tesla: Supercharging the electric revolution” e si tratta della collezione di veicoli Tesla più completa al mondo, comprensiva di esemplari di Roadster – il primo modello che Tesla ha portato sul mercato nel lontano febbraio del 2008 – e del tanto atteso Tesla Cybertruck.