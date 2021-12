Tesla, il video di Autopilot 2.0 era falso?

Negli ultimi giorni è circolata online un’accusa nei confronti di Tesla proveniente da un gruppo di ex ingegneri della compagnia di Elon Musk, secondo i quali uno dei più famosi video promozionali dedicati al sistema Autopilot 2.0 sarebbe stato fortemente manipolato e falsificato al fine di rendere più appetibile la feature proposta.

In una dichiarazione rilasciata al New York Times, due membri del team di ingegneri che hanno lavorato ad Autopilot hanno affermato che durante le riprese del video l’auto avrebbe utilizzando una mappa digitale tridimensionale caricata precedentemente, una funzione che non è disponibile ai clienti che utilizzano Autopilot. Inoltre, sembra che durante le riprese del video l’auto abbia colpito un guard rail con Autopilot inserito, costringendo a una pausa nelle riprese per provvedere alle riparazioni; inutile dire che la parte della collisione non è mai stata utilizzata nel video promozionale.

Il video in questione, ancora disponibile online e ormai cliccatissimo a distanza di più di 4 anni (ve lo riportiamo in calce), è tra i principali promotori della funzione Autopilot 2.0 rilasciata a ottobre 2016: in quell’occasione Elon Musk si era lasciato andare a dichiarazioni decisamente ottimistiche che avevano generato malumore tra gli ingegneri della compagnia, che conoscevano il reale stato di sviluppo del software, a loro dire molto lontano dalle promesse fatte da Musk.

Il CEO della compagnia americana specializzata nella produzione di auto elettriche è stato accusato più volte di ignorare il parere e le preoccupazioni dei propri ingegneri, preferendo invece vendere funzionalità che non sono ancora pronte per il mercato dei consumatori: nelle ultime settimane il New York Times ha parlato con 19 persone che hanno lavorato per Tesla negli ultimi 10 anni, raccogliendo molte testimonianze di questo tipo.

La recente decisione di abbandonare l’utilizzo dei radar è stata tra le più contestate: secondo Musk, se un umano è in grado di guidare un’auto usando solo gli occhi, l’auto dovrebbe essere in grado di fare la stessa cosa usando solo delle telecamere, mentre tanti altri esperti del settore si dicono contrari a questo punto di vista, considerate le differenti capacità tra l’occhio umano e l’obiettivo di una videocamera.

Come spesso accade in questi casi, Tesla non ha commentato la notizia.