Vi ricordate il baccano che ha fatto Tesla quando ha annunciato di voler passare a un volante a cloche – o “yoke”, come lo chiamano da quelle parti – sui suoi modelli di punta, Model S e Model X? Beh, a quanto pare l’idea, per quanto originale, non è piaciuta così tanto ai clienti Tesla che hanno sì comprato le auto con il yoke, ma hanno anche colto al volo la prima occasione per farsi installare un volante tradizionale in sostituzione.

...ed ecco la versione moderna firmata Tesla

La scorsa settimana infatti Tesla ha offerto ai proprietari di Model S e Model X la possibilità di sostituire il proprio yoke con un volante classico alla cifra di 700 $ e oggi l’optional è già sold out; la speranza, ovviamente, è che sia sold out solo per tempi limitati e che successivamente l’opzione torni ad essere disponibile, ma di per sé è una buona indicazione del fatto che c’erano tanti clienti Tesla in attesa di poter fare questa modifica alla propria auto, nonostante il prezzo non esattamente economico.

Questa decisione di Tesla potrebbe essere un’indicazione del fatto che l’azienda è finalmente pronta ad ascoltare i feedback dei suoi clienti e soprattutto di metterli in pratica; persino il Cybertruck, il tanto chiacchierato pick-up elettrico di Tesla presentato ormai nel lontano 2019, sarà dotato di un volante molto diverso rispetto al yoke visto sul prototipo della prima presentazione – Tesla continua a chiamarlo yoke ma in realtà è un volante tradizionale, di forma rotonda, con la parte alta e la parte bassa appiattite.

Quando nel 2021 l’azienda arrivò sul mercato con i primi volanti a cloche sulle Model S e X le reazioni del mercato erano state decisamente dubbiose e anche i clienti che hanno avuto modo di usare il yoke per lungo tempo non si sono mai convinti definitivamente di questa decisione: il fatto che in pochi giorni il volante rotondo in sostituzione del yoke sia andato sold out è indice del fatto che molti clienti Tesla hanno sopportato la presenza del yoke anche se avrebbero preferito un volante tradizionale.