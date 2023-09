Giga Berlin, l’enorme fabbrica di Tesla situata in Germania, ha annunciato oggi l’apertura di un servizio di trasporto ferroviario per i suoi dipendenti, diventando così il primo stabilimento dell’azienda a offrire l’accesso tramite ferrovia. Ironico che il treno sia spinto da motori diesel…

Fonte: Tesla Europe su X

L’annuncio è stato fatto su X (precedentemente noto come Twitter) da Tesla Europe. Il comunicato è stato accompagnato da un breve video che mostra il primo treno arrivare presto al mattino alla nuova stazione Tesla situata all’interno del complesso fabbricativo. Il video rivela anche una piattaforma ferroviaria coperta da un tetto di pannelli solari.

Un video condiviso sulla stessa piattaforma da un dipendente di Tesla, Romain Hedouin, ha mostrato un’atmosfera rilassata a bordo del “Giga Train”, con un DJ che suonava musica durante il viaggio. Secondo il tweet, il DJ era il responsabile di Romain, anch’esso dipendente di Tesla.

Dall’analisi del video, è evidente che la linea ferroviaria non è elettrificata, un fatto notato da diversi utenti di X. Uno di loro ha identificato il treno come un Bombardier Talent, dotato di motori diesel che generano l’energia necessaria per il movimento.

Questa scelta potrebbe sembrare ironica per una fabbrica che produce veicoli completamente elettrici, come molti commentatori hanno fatto notare. Tuttavia, Tesla non è proprietaria del treno, che è gestito da NEB (Die Niederbarnimer Eisenbahn). Ciò nonostante, Tesla possiede le rotaie ferroviarie, acquisite dal gruppo ferroviario regionale tedesco DRE nel gennaio 2022.

Tesla aveva precedentemente dichiarato ai media tedeschi che il treno effettuerà circa 60 corse al giorno dal lunedì al venerdì, con una frequenza di circa 40 minuti, trasportando oltre 1.500 persone direttamente presso l’impianto ad ogni cambio turno.

Il treno sarà utilizzato sia dai dipendenti di Giga Berlin che dai cittadini locali, offrendo il servizio gratuitamente tra la stazione di Fangschleuse e il complesso fabbricativo di Grünheide.

Questo nuovo servizio ferroviario sostituirà l’attuale servizio di navetta in autobus che trasporta i lavoratori tra la stazione ferroviaria di Erkner e Gigafactory Berlin. Tesla ha dichiarato che il treno contribuirà a ridurre i livelli di congestione stradale nella zona.