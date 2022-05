Da qualche mese Tesla ha spostato il suo quartier generale in Texas ed è ancora intenta nel processo di insediamento definitivo; nonostante ciò, l’azienda sta già prestando assistenza nella gestione di situazioni complicate come quella che si sta verificando proprio in queste settimane.

In Texas quest’anno la primavera è stata particolarmente calda, e ciò sta già mettendo a dura prova gli impianti elettrici della zona, sollecitati dai condizionatori: al fine di evitare dei blackout, Tesla sta inviando a tutti i suoi veicoli una notifica push – che compare sullo schermo dell’auto, come potete vedere dall’immagine – che invita gli utenti a evitare di ricaricare l’auto durante le ore più calde della giornata, indicativamente tra le 3 del pomeriggio e le 8 di sera.

“Un’ondata di caldo dovrebbe abbattersi sul Texas nei prossimi giorni. Gli operatori di energia elettrica consigliano di evitare di ricaricare le auto tra le 3 e le 8 se possibile, così da ridurre il carico sulla rete elettrica, come richiesto dallo stato.”

I clienti Tesla potranno semplicemente impostare l’auto in modo che inizi a ricaricarsi durante la notte o nelle prime ore del mattino.

Tesla è già molto impegnata in Texas, e non solo grazie alla Gigafactory di Austin: l’azienda di Elon Musk si è già occupata di installare diverse batterie Megapack che potranno fornire energia di backup se e quando si dovessero ripetere problemi tecnici come quelli che nel 2021 hanno portato alla morte ben 200 persone, sorprese dal freddo dell’inverno del 2021 mentre il Texas era senza corrente elettrica.

Per contro, chi dispone di un’auto elettrica con funzione “vehicle-to-grid”, come il nuovo Ford F-150 Lightning o di recente anche la Hyundai Ioniq 5, potrebbe essere ulteriormente avvantaggiato: in situazioni di blackout infatti, un’auto elettrica con quella funzione può alimentare un’intera casa per alcuni giorni, sopperendo al 100% ai malfunzionamenti della rete elettrica.