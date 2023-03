Durante l’Investor Day 2023 di Tesla che si è svolto ormai qualche giorno fa, la compagnia ha annunciato di aver iniziato le operazioni di installazione della nuova generazione di colonnine di ricarica Supercharger in Europa; al momento non ci sono molte informazioni tecniche sulle capacità delle colonnine ma sappiamo che la colonnina sarà più alta, con il cavo di ricarica più lungo e in uscita dalla parte alta del dispositivo.

Potrà sembrare un’informazione di poco conto, ma in realtà non lo è: come forse saprete, di recente Tesla ha deciso di aprire la rete di ricarica Supercharger anche ad auto elettriche di altre case (ad oggi si stima che circa il 50% delle colonnine Tesla in Europa siano disponibili a tutti) ma si è presto resa conto di un problema pratico legato alla lunghezza dei suoi cavi di ricarica. La posizione della presa di ricarica di un’auto elettrica può variare, a differenza delle Tesla che hanno tutte la presa nello stesso punto dell’auto, e questo porta a spiacevoli situazioni in cui si fatica a parcheggiare davanti alla colonnina in modo da consentire al cavo di ricarica di arrivare alla presa.

Nei casi peggiori, un automobilista un po’ maleducato potrebbe decidere di occupare 2 parcheggi per orientare la sua auto nell’unico modo utile ad arrivare alla presa di ricarica, un comportamento che Tesla sta rapidamente cercando di eliminare modificando le sue colonnine.

La diffusione della rete di ricarica Tesla Supercharger è una delle chiavi del successo della casa di Elon Musk, che è stata capace di realizzare più di 40.000 colonnine di ricarica rapida in circa 4700 stazioni sparse in tutto il mondo: quando finalmente tutta la rete Supercharger sarà aperta a tutte le auto elettriche diventerà una delle più grandi reti di ricarica rapida disponibili al pubblico, e in questo la nuova colonnina Supercharger V4 con i cavi di ricarica più lunghi gioca un ruolo fondamentale.