Tesla non smette mai di stupire: l’ultima novità introdotta dalla casa americana è una piscina portatile, installata negli ultimi giorni nella stazione Supercharger più grande della Germania, quella di Hilden, vicino a Dusseldorf.

La decisione dev’essere stata presa a causa dell’estate particolarmente calda che sta colpendo il vecchio continente e sarà senza dubbio gradita non solo dai clienti Tesla nei dintorni, ma anche dal resto dei proprietari di auto elettriche, considerato che la stazione Supercharger di Hilden è la prima in Germania ad aver aperto le porte a tutte le auto che necessitano di essere caricate a una colonnina. La stazione di Hilden è dotata di ben 40 punti di ricarica Supercharger, di cui 8 a 150 kW e i restanti 32 a 250 kW, per cui le soste di ricarica in questo parcheggio sono molto rapide.

Ormai da qualche tempo Tesla sta cercando di rendere un po’ più confortevoli le sue stazioni di ricarica, installando macchinette per snack e caffé e altre amenità pensate per intrattenere le persone durante la ricarica dell’auto; ecco quindi l’idea geniale, perché non installare una piscina portatile – chiaramente ricavata da un container tagliato a metà – da lasciar utilizzare liberamente a chi è lì a ricaricare l’auto?

L’inaugurazione della piscina avverrà domani, giovedì 4 agosto, ed è previsto che la piscina sia utilizzabile dal giovedì alla domenica tra le 14 e le 19 fino al 28 agosto, per 10 minuti alla volta per un massimo di 4 persone contemporaneamente. A rendere ancora più completa l’offerta ci pensano i palloni da spiaggia gonfiabili a marchio Tesla presenti nella piscina, chissà che da una partita di pallavolo nata in una piscina-container non nasca un’amicizia tra utenti di auto elettriche.

Sarà pure una trovata pubblicitaria, perché non riesco a immaginarmi molte persone interessate a fare un bagno in questa piscina, ma come sempre Tesla riesce a far parlare di sé strappando un sorriso per le idee bizzarre che riesce a mettere in pratica.

Il canale Youtube Tesla Welt Podcast ha visitato la piscina di Tesla durante l’installazione e ha pubblicato un video in cui ce la racconta, lo trovate di seguito.