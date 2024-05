Tesla: addio Steam, il supporto al client di Valve terminerà presto

Tesla ha recentemente annunciato che le nuove vetture Model S e Model X non saranno più dotate dell'accesso ai giochi della piattaforma Steam. Questa decisione segue l'introduzione del popolare client di distribuzione digitale di videogiochi all'interno dei suoi veicoli, decisione che inizialmente aveva attratto grande attenzione data la vasta libreria di giochi, inclusi titoli tripla A non precedentemente disponibili sui sistemi di intrattenimento delle auto Tesla.

Nel tardo 2022, Tesla aveva lanciato ufficialmente l'app nativa Steam Beta sui nuovi modelli Model S e Model X. Tuttavia, una recente comunicazione ai nuovi acquirenti di queste vetture ha rivelato che il cambiamento della configurazione hardware dedicata ai giochi all'interno delle auto rende impossibile il supporto ai giochi di Steam. La notifica specifica che, "Tesla sta aggiornando il computer di gioco del vostro Model X e il veicolo non sarà più in grado di riprodurre i giochi di Steam. Tutte le altre funzionalità di intrattenimento e app non sono influenzate".

Nonostante il concept innovativo di unire gaming di alto livello e mobilità, l'effettiva utilità di avere una piattaforma come Steam in un veicolo potrebbe non aver incontrato il favore del pubblico tanto quanto previsto, portando a questa recente decisione di Tesla di concentrarsi su altre aree del sistema di intrattenimento dei loro veicoli.

Un gran peccato, ma era inevitabile. Non tutti i giochi offrivano prestazioni convincenti e soprattutto l'interesse era limitato. Chissà, sia mai che un giorno non possa tornare con un supporto migliorato.