Tesla Investor Day 2023 si è concluso da poche ore ed è tempo di tirare le somme su quanto raccontato da Elon Musk in questa sede: si è parlato principalmente del nuovo processo di produzione che Tesla ha in mente di adottare per ridurre i costi del 50%, si è parlato della terza parte del Master Plan – quella dedicata alla decarbonizzazione del pianeta – e si è fatto qualche piccolo cenno al futuro della gamma 100% elettrica della casa americana.

Partiamo proprio da quest’ultimo aspetto, dato che le informazioni sono davvero poche: durante l’Investor Day il designer di Tesla, Franz von Holzhausen, ha confermato che vedremo il Cybertruck finalmente sulle strade entro la fine dell’anno – in che volumi? Non si sa, è la tipica affermazione un po’ sibillina di Tesla che dice tutto e non dice niente. Si è inoltre accennato alla nuova piattaforma che darà vita a una Tesla più piccola ed economica, ma in questo senso non sono state comunicate tempistiche di nessun tipo.

Parlando invece di processo produttivo rivisto al fine di dimezzare i costi, Tesla ha parlato del suo “Unboxed Process“, in sostanza un modo diverso di assemblare e produrre auto: potremmo descriverlo lungamente a parole, ma Tesla ha fatto meglio pubblicando su Twitter un’animazione che ci mostra benissimo le differenze tra le due tipologie di produzione.

Versus the new process they say they're working on for next-gen vehicles. pic.twitter.com/UP6bMTG8JU — Mitchell (@strawberrywell) March 1, 2023

Per quanto riguarda il Master Plan 3 invece, è evidente che si tratterà di una strategia votata alla decarbonizzazione del pianeta grazie all’utilizzo di energie rinnovabili e delle infrastrutture necessarie a sfruttarle al meglio: le auto elettriche sono solo una prima parte, così come lo sono le batterie al litio, e secondo Tesla sarà necessario fare uso anche si idrogeno in applicazioni industriali e trovare metodi più sostenibili per alimentare aerei e imbarcazioni. Secondo i calcoli comunicati dalla società americana, ci vorranno 10 trilioni di dollari per realizzare questa transizione.