Secondo quanto afferma la KBA, l’autorità federale tedesca che si occupa del traffico stradale, più di 59.000 esemplari di Tesla Model Y e Model 3 venduti in tutto il mondo avrebbero un difetto nel sistema di chiamata di emergenza automatica (eCall), un difetto che richiede un intervento da parte del costruttore.

La notizia è stata diffusa lo scorso 29 giugno, quando la KBA ha pubblicato sul proprio sito la documentazione per la campagna di richiamo; in questo caso il problema è di tipo software, ed è stato riscontrato su Model Y e Model 3 – il sistema eCall è dedicato alle chiamate di emergenza, e si attiva automaticamente in caso di incidente grave, andando a contattare le autorità.

La buona notizia è che, come spesso accade ultimamente, il problema può essere risolto con un semplice aggiornamento software OTA (over-the-air), e la stessa KBA invita i proprietari di Model 3 o Model Y a portare la propria auto in un’officina autorizzata per forzare questo aggiornamento.

Dei 59.129 esemplari di Tesla coinvolti in questa campagna di richiamo (dato fornito dalla stessa KBA) non è chiaro quanti siano in circolazione sul territorio europeo, ma visto che si tratta di un problema di sicurezza anche piuttosto importante sarà poi la stessa Tesla a prendere contatto con i proprietari coinvolti.

L’ennesimo glitch del software di Tesla arriva alla fine di un trimestre particolarmente difficile per la compagnia, che nel Q2 2022 ha registrato un -17.9% sulle consegne a causa delle difficoltà nella produzione: in Cina ci sono stati lunghi lockdown causati dal COVID, e in Europa produrre auto è molto difficile anche a causa della guerra. Per non parlare poi delle difficoltà burocratiche e tecniche (alcuni macchinari fondamentali sono bloccati in porti cinesi) che Tesla sta riscontrando dopo l’apertura delle due nuove fabbriche in Texas e in Germania – secondo Musk queste fabbriche stanno perdendo miliardi di dollari poiché non ci sono i pezzi necessari ad avviare la produzione.