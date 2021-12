Tesla: la nuova fabbrica in Texas garantirà la creazione di 120 mila posti di lavoro

La scelta di trasferire il quartier generale dalla California al Texas rappresenta solo il primo passo di una strategia ben più articolata da parte di Tesla. L’azienda americana prepara un maxi-investimento per la sua nuova Gigafactory texana, in fase di completamento ad Austin. La conferma è arrivata direttamente da Elon Musk che ha svelato i piani futuri per le attività dell’azienda in Texas.

Musk, tramite il suo account Twitter, ha confermato che, nel corso del tempo, Tesla investirà oltre 10 miliardi di dollari nella Gigafactory in Texas. L’investimento darà vita ad un nuovo centro produttivo fondamentale per le attività di Tesla e, soprattutto, garantirà la creazione di 20 mila posti di lavoro a cui si sommeranno 100 mila posti di lavoro nell’indotto. Complessivamente, quindi, verranno generati 120 mila posti di lavoro.

Giga Texas is a $10B+ investment over time, generating at least 20k direct & 100k indirect jobs — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2021

I numeri rivelati da Musk in merito ai posti di lavoro generati dalla nuova fabbrica sono decisamente superiori rispetto alle precedenti stime. In passato, infatti, Tesla aveva anticipato la possibilità di generare circa 10 mila posti di lavoro diretti con la nuova Gigafactory.

La Gigafactory texana di Tesla sarà fondamentale per il futuro. Nello stabilimento verrà prodotta la Tesla Model Y, uno dei modelli di riferimento della gamma dell’azienda. Da notare, inoltre, che il sito ospiterà anche la produzione di quello che probabilmente è il modello più atteso del futuro di Tesla (almeno per quanto riguarda il Nord America), il nuovo Tesla Cybertruck. Il pick-up entrerà in produzione sul finire del prossimo anno.

Il nuovo impianto di Austin affiancherà lo stabilimento di Fremont, in California, che può produrre 500 mila veicoli all’anno. Con la fabbrica texana a regime, la capacità produttiva di Tesla negli USA raddoppierà.