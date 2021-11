Tesla: la produzione va a rilento, Elon Musk spiega il perché

Qualche giorno fa Elon Musk ha risposto su Twitter ad una domanda relativa all’arrivo anticipato dei primi camion elettrici Tesla Semi, che saranno consegnati a Pepsi entro la fine dell’anno nonostante il precedente annuncio che rimandava la produzione in serie al prossimo anno.

La risposta di Elon Musk è, come sempre, abbastanza aperta a interpretazioni, ma la realtà dei fatti non cambia: la produzione di Tesla, di tutta la gamma Tesla, sta subendo dei rallentamenti importanti a causa della crisi dei semiconduttori e di quella che invece riguarda l’approvvigionamento di batterie, il primo rappresenta un problema a breve termine mentre il secondo è un problema che andrà gestito sul lungo periodo.

Please don’t read too much into this. As mentioned publicly, Tesla is constrained by chip supply short-term & cell supply long-term.

Not possible to produce additional vehicles in volume until both constraints are addressed.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2021