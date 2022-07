Nelle ultime settimane Tesla ha cominciato a consegnare ai propri clienti i primi esemplari di Tesla Model Y realizzate con le nuove batterie cilindriche in formato 4680; le nuove batterie, utilizzate principalmente nella nuova fabbrica di Tesla in Texas, promettono tempi di ricarica assai ridotti grazie al particolare design, ma al momento non sembra che i tempi di ricarica alle colonnine Supercharger siano cambiati di molto.

I primi fortunati a ricevere un esemplare di Tesla Model Y dotato di batterie 4680 hanno avuto modo di testare i tempi di ricarica: per portare le batterie dallo 0 all’80% di carica sono stati impiegati 32 minuti alla colonnina V3 Supercharger da 250 kW di potenza, pari a 362 km di autonomia. Colin Calvert su Twitter ha trasformato i dati in un grafico di facile consultazione che ci mostra come la potenza di ricarica sia calata stabilmente dai 250 kW iniziali fino a poco più di 50 kW quando l’auto ha raggiunto l’80% di carica. Per riportare l’auto al 97% sono stati necessari 52 minuti di fase di ricarica, pari a 434 km di autonomia, mentre se ci si accontenta di fermarsi al 50%, pari a circa 200 km di autonomia, sono sufficienti 12 minuti di carica.

Questi risultati sono assolutamente in linea con quanto vediamo sul mercato già da lungo tempo, e ben distanti da certe proposte della concorrenza basate su impianti elettrici a 800 Volt: ci viene in mente la piattaforma E-GMP, quella che Hyundai ha utilizzato per realizzare Ioniq 5 e Ioniq 6, che grazie al sistema a 800 Volt è in grado di caricarsi dal 10 all’80% in 18 minuti, esattamente la metà del tempo rispetto a quanto impiegato da Tesla.

Tesla è però famosa per aver migliorato più di una volta le capacità di ricarica delle proprie auto grazie ad aggiornamenti software rilasciati ‘over-the-air‘ (OTA), per cui non è da escludere che nei prossimi mesi i tempi di ricarica della nuova Model Y dotata di batterie 4680 possano sensibilmente migliorare.