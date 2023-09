Tesla sembra pronta a commercializzare uno strano accessorio conosciuto formalmente come Cyber Spoon e Elon Musk pare non fosse a conoscenza del fatto che Tesla e McDonald’s stessero collaborando su questo prodotto. Per chi non lo sapesse o non l’abbia intuito, si tratta di un utensile da cucina ispirato al Cybertruck e pensato per essere utilizzato con prodotti McDonald’s, al prezzo di 4 dollari ciascuno.

Secondo l’account ufficiale Weibo di Tesla in Cina, l’azienda automobilistica e la catena di fast-food avevano stretto un accordo per produrre 50.000 unità del Cyber ​​Spoon. Questo utensile presenta un design che richiama il Cybertruck, prendendo ispirazione dai prodotti dell’azienda automobilistica.

Elon Musk, tuttavia, non aveva familiarità con questa collaborazione tra Tesla e McDonald’s. Quando il noto sostenitore di Tesla, Sawyer Merritt, ha condiviso la notizia su X, il CEO di Tesla ha smentito che fosse reale, dichiarando: “Fake news afaik”.

Tesla ha costantemente messo in primo piano il Cybertruck quando si tratta di prodotti e accessori nei suoi negozi. Recentemente, l’azienda ha lanciato un taccuino per gatti ispirato al Cybertruck e ha introdotto altri articoli come una birra ispirata al Cybertruck e una piattaforma di ricarica wireless. Il Cybertruck è uno dei prodotti più attesi di Tesla, e il fatto che l’azienda continui a promuoverlo attraverso vari articoli ispirati al suo design distintivo dimostra che comprende il suo pubblico di fan. Ammesso che sia un prodotto reale, è probabile che questi 50.000 Cyber ​​Spoon si esauriscano rapidamente.