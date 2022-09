In Norvegia è nato un gruppo di proprietari Tesla particolarmente scontenti al punto da aver deciso di iniziare uno sciopero della fame per attirare l’attenzione di Elon Musk, così da ricevere finalmente i fix che servono sulle loro auto: la notizia, per quanto assurda, ha già fatto il giro del web e quindi l’intento di attirare l’attenzione è già stato centrato, vediamo se Tesla sarà capace di aiutare i suoi clienti scontenti.

La Norvegia, così come gli altri paesi scandinavi, è particolarmente ricca di auto elettriche e l’infrastruttura di ricarica è tra le più capillari al mondo; purtroppo ciò non significa che le Tesla vendute da quelle parti siano immuni dai classici problemi che in molti lamentano, come le scarse prestazioni durante i periodi più freddi o le scarse capacità dimostrate a più riprese dal software Autopilot – quest’ultima è una lamentela praticamente condivisa da tutti i proprietari coinvolti nella protesta.

Sul sito aperto appositamente per pubblicizzare la protesta, il gruppo ha pubblicato una lista dei problemi più comuni incontrati dalle persone coinvolte, tra cui troviamo: problemi di infiltrazioni d’acqua sotto il cofano, pezzi degli interni che si staccano, luci che non funzionano correttamente, sistemi che si resettano da soli, scarsa collaborazione da parte del personale Tesla locale e tanto altro ancora. Uno su tutti sembra essere il tasto più dolente in assoluto, con il gruppo che lamenta l’infranta promessa di “ricariche gratuite lungo tutta la vita dell’auto”, peccato che i nuovi Supercharger non siano compatibili con l’auto e ciò abbia costretto i proprietari ad acquistare personalmente degli adattatori.

Nei giorni scorsi il jet privato Gulfstream di Elon Musk si è diretto in Norvegia, ma non certo per parlare con questo gruppo di proprietari Tesla particolarmente scontenti, bensì per partecipare a una conferenza a tema energetico di cui vi abbiamo raccontato ieri.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

Al momento non è stata rilasciata nessuna dichiarazione da parte di Tesla e l’unico riferimento alla vicenda è apparso invece sul profilo personale di Elon Musk su Twitter, che in modo apparentemente casuale qualche giorno fa ha pubblicato un tweet in cui parla della sua abitudine di fare digiuno intermittente per questioni di salute.. il solito troll.