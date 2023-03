La rete di colonnine Tesla Supercharger si sta lentamente aprendo al resto delle auto elettriche, con tutte le difficoltà che ne conseguono; se in Europa la transizione è stata relativamente semplice e indolore tanto che anche in Italia le colonnine Supercharger sono già compatibili con auto elettriche di altri produttori, la stessa cosa non si può dire per gli Stati Uniti dove Tesla utilizza un connettore proprietario e quindi si è trovata un po’ in difficoltà nel momento in cui ha deciso di aprire la rete di ricarica al resto del mercato. La soluzione si chiama Tesla Magic Dock, nient’altro che un adattatore che permette di collegare un’auto dotata di porta CCS Combo 1 – lo standard adottato in tutta Europa – alla presa NACS di Tesla.

Nel video che vi riportiamo in calce si può vedere brevemente il funzionamento del nuovo adattatore che viene integrato nella colonnina e può essere sbloccato tramite applicazione ufficiale di Tesla; l’operazione sembra sufficientemente semplice, ma non si possono escludere a priori dei piccoli problemi di compatibilità, almeno inizialmente. Per questo motivo, Tesla ha deciso di iniziare gradualmente dalle stazioni di ricarica in California e a New York – in ogni caso le stazioni compatibili sono già indicate sulla app di Tesla.

Le tariffe disponibili sono 2, come già visto in Europa: si può decidere di pagare ogni singolo utilizzo con il prezzo della corrente che può variare di giorno in giorno, oppure si può decidere di abbonarsi a 12.99 $ al mese per avere un prezzo al kWh più basso, con riduzioni che possono arrivare fino a 12 centesimi di dollaro al kWh.

Infine c’è il problema della compatibilità fisica, considerato che le colonnine Supercharger sono dotati di cavi di ricarica relativamente corti e progettati appositamente per le Tesla; pur essendo a conoscenza del problema, al momento Tesla non ha proposto una soluzione ma esorta tutti gli utenti a essere rispettosi degli stalli di ricarica, senza andare a occupare lo spazio di fianco qualora il cavo non fosse abbastanza lungo per caricare.