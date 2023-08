Una manciata di nuove immagini spia della Tesla Model 3 pesantemente rivista sono state condivise sui social media, offrendoci la migliore possibilità di vedere la nuova auto e di avere un’idea di alcuni dei cambiamenti che sono stati apportati. Queste foto ad alta risoluzione dell’auto sono state scattate da Y2KColin su Twitter e mostrano un prototipo a Palo Alto, in California, con rivestimento nero sui cruscotti anteriore e posteriore.

Tesla Model 3 “Project Highland” just Spotted in Palo Alto, CA. Any changes here? pic.twitter.com/wreYnI27Nx — Colin W. (@Y2KColin) July 27, 2023

Sono visibili pochi cambiamenti, ma possiamo vedere che i rivestimenti delle porte e le maniglie delle porte appaiono identici al modello uscente. Il cambiamento più evidente che possiamo vedere è una piccola piega che si estende dagli alloggiamenti degli specchietti laterali sui pannelli laterali anteriori lungo la porta anteriore. Questa è una caratteristica di design presente nella Model Y ma nuova per la Model 3. Alcuni rapporti affermano che Tesla ha dotato la Model 3 aggiornata di una nuova fotocamera posizionata in basso sul paraurti anteriore e che l’auto utilizzerà l’ultimo sistema Tesla Vision del marchio che, come sappiamo, abbandona completamente i sensori a ultrasuoni a favore delle telecamere. Sebbene non sia visibile in queste immagini, è una opinione diffusa che verranno apportate modifiche significative ai fari, alle luci posteriori e ai paraurti della nuova Model 3, che dovrebbero combinarsi per creare una berlina più elegante e visivamente accattivante. Si ritiene inoltre che siano state apportate una serie di modifiche all’abitacolo dell’auto e, se le notizie sono vere, saranno molto più complete di un tradizionale restyling. Gli aggiornamenti potrebbero includere il volante a cloche comune ora su Model S e su Model X, una maggiore attenzione ai materiali riciclati e un sistema di illuminazione ambientale.

JRJ.com afferma che le consegne ai clienti inizieranno già a ottobre, il che implica che potremmo vedere presto la Model 3 aggiornata. Il rapporto afferma che Model 3 avrà una batteria M3P da 66 kWh fornita da CATL. Queste batterie contengono ferro mescolato con alluminio, magnesio e zinco, che si dice abbiano una maggiore densità di energia rispetto alle celle delle batterie LMFP. Ancora più importante, la batteria M3P ha anche una durata maggiore. Altri rapporti suggeriscono che CATL produrrà le batterie per conto di Tesla, il che andrà a vantaggio dei clienti in modo significativo. Una riduzione dei costi di produzione porterà inevitabilmente a una diminuzione dei prezzi di acquisto.

Poche le informazioni sul prezzo, anche se si crede che sarà lievemente inferiore per mantenere elevata la competizione nei confronti di altri marchi, soprattutto cinesi.