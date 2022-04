Vi avevamo raccontato di questa gara già qualche giorno fa, poche ore dopo il suo inizio ufficiale nei pressi di Austin, in Texas: il maratoneta Robbie Balenger contro una Tesla Model 3 in versione Standard Range, per scoprire se un uomo è davvero in grado di battere una macchina.

A differenza di quanto succede in tutti gli episodi di ‘Man vs Car’ del celebre cartone animato Rick & Morty, stavolta l’uomo ha davvero battuto la macchina, anche se di soli 30 metri. Questa tipologia di gare si ispira a quelle che un tempo di correvano tra uomini e cavalli, e lo conferma lo stesso Balenger:

“L’auto elettrica è probabilmente la novità più interessante ed eccitante nel mondo dei trasporti da quando abbiamo domato il primo cavallo.”

Il piano iniziale era quello di concedersi un massimo di 72 ore per concludere la gara, dopo che la Tesla Model 3 ha percorso 242 miglia (389 km) in 3 ore e 42 minuti, ma a causa delle alte temperature i tempi si sono dilatati, e Balenger ha concluso la gara in 76 ore, 54 minuti e 46 secondi. A suo dire, è stata una corsa brutale e molto intensa, e noi non possiamo che dargli ragione a prescindere.

Durante le 77 ore complessive della gara, Balenger si è fermato in totale per 8 ore e mezza, così da poter riposare un po’, mangiare, lavarsi i denti, indossare degli abiti puliti e così via: ciò significa che il tempo di corsa effettivo è stato comunque inferiore alle 72 ore inizialmente stimate.