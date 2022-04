Robbie Balenger è un atleta specializzato in gare podistiche sulla lunga distanza; il suo curriculum di corridore riporta una serie di imprese decisamente importanti, tra cui l’intera Colorado Trail corsa in appena 11 giorni coprendo una distanza di 780 km, o l’aver scalato tutti e 58 i picchi di montagna da più di 14.000 piedi (circa 4200 metri) del Colorado. Oggi Balenger ha intrapreso una nuova impresa, che lo vede messo a confronto con una Tesla Model 3 in versione base.

Nonostante questo dettaglio, che riduce in modo sensibile l’autonomia EPA della Model 3, la sfida non sarà semplice: per Balenger si prevede una corsa di almeno 400 km, ma almeno non si tratta di una Tesla Model S Plaid!

La gara si svolge in questo modo: questa mattina Balenger e la Tesla si sono trovati al punto di partenza, in Texas, a circa 400 km di distanza da Austin. Sono partiti insieme, e Balenger ha corso insieme alla Tesla per poco più di 1km, prima di separarsi; ora l’auto avrà il compito di proseguire la sua corsa fino a quando non sarà completamente scarica, e dopo quel momento Balenger avrà a disposizione 72 ore per colmare il gap creatosi.

In preparazione alla gara Balenger ha iniziato una sessione di ‘carbo-loading’, cioè una mangiata colossale di carboidrati che saranno subito utilizzati come energia per la corsa, e lo ha fatto riempiendosi di pizza; per contro, alla Tesla Model 3 sono bastati un po’ di elettroni.

Secondo lo sponsor della gara, l’azienda specializzata in vestiti sportivi Ten Thousand, la sfida durerà almeno fino al 13 aprile, ma visto l’atleta coinvolto non ci stupirebbe se la gara finisse prima del previsto – tra i due contendenti, in questo caso la macchina è l’uomo.

Per restare aggiornati su questa affascinante sfida tra uomo e macchina, vi rimandiamo alla pagina Instagram di Robbie Balenger dove vengono riportati tutti i momenti salienti.